 

Владимир Путин обратился к выпускникам

27.06.2020, 0:45, Новости дня

Президент РФ Владимир Путин в своем обращении пожелал российским выпускникам не переставать мечтать, строить самые дерзновенные планы и смело идти к цели, какой бы фантастической она поначалу ни казалась.

"Только так можно достичь настоящих высот, новых вдохновляющих вершин в науке, искусстве, спорте, технологиях, в каждой профессии, в каждом любимом деле, а значит, и в жизни", — подчеркнул глава государства.

Владимир Путин признался, что еще со студенческих времен хорошо помнит один из первых праздников "Алые паруса", который тогда только появился в Ленинграде и сразу же нашел отклик по всей стране, потому что окрылял неповторимой атмосферой романтики, молодости, мечты, веры и надежды на новые победы.

Президент РФ поздравил всех выпускников, их родных и наставников, и пожелал им счастья, любви и благополучия. "Мы в вас верим и знаем, что у вас все получится. В добрый час", — напутствовал молодых людей глава государства.

Также президент отметил, что в этом году педагоги и выпускники школ и вузов сделали все для того, чтобы в закончившемся учебном году работа учреждений образования продолжалась, несмотря на пандемию, передает ТАСС. Он подчеркнул, что в этом году выпускные вечера проходят одновременно и у школьников, и у студентов, что делает этот праздник еще более ярким, торжественным, объединяющим. По словам президента, выпускной — это особенный, неповторимый день, это рубеж, за которым открывается совершенно новый этап жизни, где все будет зависеть от собственных решений выпускников, от того, как проявятся и раскроются их знания, способности, лучшие личные черты.

В этом году всероссийский онлайн-выпускной для студентов и общефедеральный "Выпускной — 2020" для школьников пройдут в один день – в субботу, 27 июня, напоминает РИА Новости. Всероссийский онлайн-выпускной для студентов состоится в 14:00 на официальной странице платформы "Россия – страна возможностей" в социальной сети "ВКонтакте". Начиная с 12:00 выпускников школ будут поздравлять на площадке официального сообщества Министерства просвещения РФ в социальной сети "ВКонтакте".



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

11.04 / Коронавирус в помощь – французский шоколатье нашёл способ спасти бизнес в карантин

27.06 / Das Erste – спустя 75 лет после основания ООН всё ещё далека от своей цели

21.06 / Лавров обсудил с главой МИД Египта конфликт Каира с Эфиопией

04.05 / Кличко не исключил смерти 1,2 млн украинцев из-за коронавируса

17.04 / Роскачество дало советы по выбору кагора

28.04 / Названо число проводимых в сутки анализов на коронавирус в Москве

07.05 / Перед плановыми операциями пациентов в Украине будут бесплатно тестировать на коронавирус

14.06 / DT – «добавьте перчинку» — жителям Нью-Йорка советуют надевать медицинские маски во время секса

23.06 / Господдержку в Москве получили 36 тысяч предпринимателей

01.06 / Жир для мозга, или почему семечки не подпрыгивают на сковородке

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска