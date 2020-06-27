Новый коронавирусный антирекорд в Украине, главе Кировоградской ОГА сообщили о подозрении. Главное за день

27.06.2020, 0:44, Новости дня

Антирекорд COVID-19

В Украине заражение коронавирусом подтверждено еще у 1109 человек – это впервые с начала эпидемии более 1000 заражений, обнаруженных за день. Власти Киева рассматривают возможность возвращения к строгому карантину.

COVID-19 за рубежом

В мире за сутки от COVID-19 умерло 7 тыс. человек, заразилось 9,5 млн.человек (+180 тыс. за сутки). В США выявили рекордное с начала эпидемии число новых случаев инфицирования коронавирусом – 39 972, за сутки умерло 2425 больных.

Подозрение Балоню

Специализированная антикоррупционная прокуратура сообщила о подозрении главе Кировоградской ОГА Андрею Балоню и должностному лицу этой же ОГА. Их задержали за вымогательство взятки в 1,8 млн грн. Президент Украины Владимир Зеленский сообщил об отставке главы обладминистрации.

Стихия на западе Украины

В результате наводнения в западных областях Украины был подтоплен 14 471 дом, погибло три человека.

Зеленского оценили на 3

В социологическом Центре Разумкова сообщили, что большинство опрошенных украинцев (36,7%) оценили первый год деятельности президента Украины Владимира Зеленского “хорошо” и “очень хорошо”, а 27,6% – “очень плохо” и “достаточно плохо”. Средняя оценка году президентства Зеленского – 3.

Вакарчук лишился депутатского мандата

На внеочередном съезде партии “Голос” делегаты приняли решение о прекращении депутатских полномочий Святослава Вакарчука. Решение принято в связи с его выходом из фракции.

Дело Стерненко

Апелляционный суд Киева до 3 июля объявил перерыв в рассмотрении ходатайства о смене меры пресечения одесскому активисту Сергею Стерненко.

Дело Серебренникова

Мещанский районный суд Москвы приговорил российского режиссера, фигуранта дела театральной труппы “Седьмая студия” Кирилла Серебренникова к трем годам условно