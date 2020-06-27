 

Das Erste – спустя 75 лет после основания ООН всё ещё далека от своей цели

27.06.2020, 0:35, Новости дня

За прошедшие 75 лет с момента основания ООН организация действует весьма эффективно, пишет Das Erste: в том, что холодная война не переросла в третью мировую, есть и её заслуга. Однако в истории ООН есть и мрачные моменты: к примеру, неспособность предотвратить геноцид в Руанде или резню в Сребренице, а также нынешняя беспомощность в сирийском конфликте.


Reuters

26 июня 1945 года 50 стран мира подписали Устав ООН, пишет Das Erste: «Тот самый устав, который помог избежать бича третьей мировой войны, пугавшей многих», — говорит нынешний генсек ООН Антониу Гутерреш. Один из известных предшественников Гутерреша Даг Хаммаршёльд отмечал, что ООН создана не для того, чтобы даровать рай, а для того, чтобы защитить от ада.

За прошедшие 75 лет ООН была трибуной для примечательных выступлений мировых лидеров, отмечает Das Erste. Например, в 1960 году советский генсек Никита Хрущёв даже снял ботинок, чтобы придать энергии своей речи, а в 2009 году ливийский лидер Муаммар Каддафи, закончив своё выступление, разорвал несколько страниц из Устава ООН. Легендарной также стала и речь президента Венесуэлы Уго Чавеса, назвавшего президента США Джорджа Буша — младшего дьяволом.

Эти события выносили ООН в заголовки мировых СМИ, однако обычно дипломатическая активность в организации достаточно скучна, пишет Das Erste. Что не лишает её эффективности: то, что холодная война не переросла в третью мировую — заслуга, в том числе, и ООН, отмечает издание. При этом в истории ООН есть и неприятные моменты. «Самая худшая глава в истории ООН — это, пожалуй, неспособность предотвратить геноцид в Руанде», — приводит издание слова бывшего генсека ООН Кофи Аннана. К числу прочих мрачных моментов Das Erste также причисляет резню в Сребренице и нынешнюю беспомощность мирового сообщества в отношении гражданской войны в Сирии.

В общем и целом, спустя 75 лет после своего основания, ООН всё ещё далека от цели, озвученной бывшим канцлером ФРГ Вилли Брандтом: «Победа разума произойдёт тогда, когда в один прекрасный день все государства мира будут вместе жить и работать в соответствии с принципами ООН». 



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