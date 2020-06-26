Адвокат объяснил «столь гуманное» наказание Серебренникова

26.06.2020, 21:08, Новости дня

Слабость обвинения и большой резонанс уголовного дела могли стать причиной условного приговора режиссеру Кириллу Серебренникову, считает адвокат Александр Почуев.

«При непризнательной позиции подсудимых наказание стремится к максимуму и реальному сроку. В подобных случаях столь гуманное наказание суд назначает, компенсируя слабость обвинения, недоработки следствия, резонансность дела или все это вместе взятое», – сообщил юрист РИА «Новости».

Почуев предполагает, что обжаловать приговор будет не только защита, но и обвинительная сторона. Адвокат напомнил, что наказание по статье за мошенничество в особо крупном размере предусматривает до 10 лет лишения свободы и штраф до 1 млн рублей.

В 2011 году Серебренников разработал проект по развитию и популяризации современного искусства «Платформа», на который в 2011-2014 годах Минкультуры выделило более 214 млн рублей. Для реализации проекта он создал автономную некоммерческую организацию (АНО) «Седьмая студия», сотрудники которой разрабатывали планы мероприятий, содержавшие, как полагают следователи, заведомо недостоверные сведения об их количестве и стоимости. Всего, как посчитало следствие, было похищено почти 129 млн рублей, выделенных из федерального бюджета.

В пятницу Мещанский суд Москвы приговорил Серебренникова к условному сроку. Два других фигуранта дела – Юрий Итин и Алексей Малобродский – тоже приговорены к условным срокам, Софья Апфельбаум оштрафована.

Сам Серебренников заявил, что недоволен решением суда. Его адвокат Дмитрий Харитонов сообщил, что сторона защиты намерена обжаловать решение суда, поскольку считает его «неправосудным».