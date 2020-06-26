TOI – Израиль отказался от планов по аннексии Иорданской долины

26.06.2020, 20:59, Новости дня

Израиль решил отказаться от планов по аннексии Иорданской долины, пишет The Times of Israel со ссылкой на Channel 12. Израильская сторона, по имеющейся информации, уже направила послание с соответствующим содержанием главе Палестинской национальной администрации Махмуду Аббасу.



Reuters

Израиль отправил послание главе Палестинской национальной администрации (ПНА) Махмуду Аббасу, пишет The Times of Israel со ссылкой на Channel 12. Согласно этому документу, планы по аннексии Западного берега реки Иордан будут серьёзно сокращены и не будут уже распространяться на Иорданскую долину.

Как заявил высокопоставленный палестинский чиновник, это послание было получено через Иорданию, после того как глава МОССАДа Йоси Коэн пообщался с иорданским королём Абдаллой II.

Также, по имеющейся информации, Израиль ограничится аннексией лишь 2—3 поселений.

По словам неназванного палестинского чиновника, пока нет никаких подробностей того, какие конкретно поселения будут аннексированы.

О том, что Израиль вряд ли станет аннексировать Иорданскую долину в рамках мирного плана, предложенного администрацией президента США Дональда Трампа, также сообщила Израильская корпорация телерадиовещания.

«Я полагаю, что эта аннексия не будет включать Иорданскую долину. Все понимают это», — об этом, как пишет телерадиокомпания, заявил министр иностранных дел Израиля Габи Ашкенази на встрече за закрытыми дверями.

По данным Channel 12, руководители израильских силовых ведомств серьёзно разошлись по вопросу о том, приведёт ли аннексия территорий на Западном берегу реки Иордан к значительному всплеску насилия со стороны палестинцев или нет.