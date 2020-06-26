 

Не болевший 30 лет китаец раскрыл секрет своего здоровья

26.06.2020, 20:53, Новости дня

Житель китайской провинции Шэньси Чэнь Хайган, который в течение 30 лет не болел ни простудами, ни хроническими заболеваниями, поделился секретом крепкого здоровья.

По его словам, все дело в необычных тренировках, которые он выполняет с двадцатилетнего возраста. Каждый день китаец ходит, опираясь на руки и ноги, как обезьяна, передает РИА «Новости» со ссылкой на Daily Mail.

Хайган отметил, что это упражнение позволяет ему сделать растяжку всего тела и заряжает энергией.

«Я часто наблюдал за обезьянами в зоопарке. Я подумал, что это выглядит забавно, и стал подражать им», – рассказал он.

По его мнению, благодаря таким необычным тренировкам он перестал простужаться, у него пропал звон в ушах и зубная боль.

«Теперь мне вообще не нужно обращаться к врачу», – подчеркнул китаец.

Помимо прочего, мужчина поделился, что научился ловко взбираться на деревья.

«Я вижу деревья, и мне просто хочется залезть на них», – добавил он.

Ранее ученые из Кембриджа и Эдинбургского университета раскрыли главный способ достичь долголетия. По их данным, тренировки снижают количество преждевременных смертей на 15%, что соответствует примерно четырем млн спасенных жизней ежегодно.

Кроме того, ученые из Гарвардского университета и Амстердамского университета прикладных наук рассказали, что регулярные физические упражнения и здоровое питание, могут продлить жизнь человека на срок около десяти лет. 



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