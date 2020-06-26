 

СМИ: Работники совхоза Грудинина жалуются на принуждение голосовать против поправок к Конституции

26.06.2020, 20:08, Новости дня

Работники «Совхоза имени Ленина», который контролирует бизнесмен Павел Грудинин, сообщили, что их якобы принуждают голосовать против поправок к Конституции, пишут СМИ.

Жалобы, как утверждается, поступили на «горячую линию» для сотрудников сельхозпредприятия. Первый звонок с сообщением о нарушениях конституционного права на свободное волеизъявление поступил на горячую линию еще 23 июня, передает «Ридус».

«Собирает старший [смены] всех мужиков. Нам грозят увольнением, советуют подумать о зарплатах и требуют, чтобы мы либо не ходили на голосование по Конституции, либо голосовали против. Отправить фото, как проголосовал – [иначе] штрафы и лишение премий. И перспектива увольнений», – пожаловался на прессинг руководства один из работников совхоза. Мужчина отказался представиться оператору, отметив, что «работает на технике» и переживает за свое рабочее место. «Зависим от них», – отметил он.

Вторая жалоба, пишет издание, поступила от женщины, также работающей в «Совхозе имени Ленина». «Ситуация: я работаю на [этом] предприятии. Нас попросили определенным образом проголосовать на предстоящих выборах. Четко довели: надо проголосовать против и зафиксировать, сфотографировать как доказательство», – рассказала она.

Напомним, общероссийское голосование по поправкам в Конституцию проходит в РФ с 25 июня по 1 июля. Причем 1 июля будет выходным днем. Участковые комиссии будут работать без выходных с 8.00 до 20.00, 30 июня – с 8.00 до 16.00. Жители труднодоступных районов, по закону, могли принять участие в голосовании досрочно – в течение 20 дней до официальной даты голосования, то есть с 10 июня. Итоги голосования будут подводить после окончания голосования 1 июля.

В пятницу в Сети появились данные экзитполов по голосованию, согласно которым из общего числа проголосовавших на данный момент 78,6% поддержали изменения в Основном законе.



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

19.04 / В США оценили способность российских «Цирконов» продырявить авианосец

27.05 / Парады Победы пройдут 24 июня в 10 городах юга России

18.06 / Путин заявил об успехе мер по гособоронзаказу

21.04 / Нацбанк Казахстана ограничил компаниям снятие наличных денег со счетов

04.06 / Китайца задержали в Уфе при даче взятки сотруднику ФСБ

25.06 / Акция “Лучи Победы” прошла по всей России

22.04 / Вывозные рейсы из Турции, Индии, Таиланда и Киргизии запланированы на среду

14.04 / Врач указал на парадоксальную ситуацию с коронавирусом в Москве

01.05 / ВОЗ потребовала от Белоруссии немедленно усилить меры по борьбе с коронавирусом

20.06 / Производитель мороженого в США счел «эскимо» уничижительным словом

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска