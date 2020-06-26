Только 3,5% украинцев верят, что Зеленский полностью выполнит предвыборные обещания – опрос

26.06.2020, 20:00, Новости дня

Только 3,5% опрошенных украинцев считают, что за период своего пребывания на посту президента Украины Владимиру Зеленскому полностью удастся выполнить свои предвыборные обещания. Об этом свидетельствуют результаты опроса Центра Разумкова, опубликованные 26 июня.

32,7% респондентов предполагают, что он выполнит большую часть своих обещаний, 30,7% – что выполнит меньшую часть, 25,2% – практически не выполнит. 7,9% опрошенных затруднились с ответом.

Характеризуя действия новой власти, большинство респондентов – 62,7% – ответили, что она пытается улучшить ситуацию, но ей пока это преимущественно не удается. 25,2% опрошенных уверены, что власть только “имитирует усилия” в этом направлении, и только 8,7% отмечают удачные действия руководства государства.

Социологи отметили, что оценивая предвыборные обещания Зеленского, чаще всего (большинство или относительное большинство) респонденты указывали, что они вовсе не выполнены. Например, 71,5% опрошенных сказали, что совсем не выполнено обещание отстранить олигархов от влияния на политику, 70,3% – создать новые рабочие места, 63,1% – установить мир на востоке Украины, 62,1% – побороть коррупцию, 62,1% – внедрить реальное народовластие (в том числе через референдумы), 56,4% – снизить коммунальные тарифы, 54,3% – провести детенизацию экономики и легализацию доходов, 53,4% – повысить пенсии.

Несколько лучше респонденты оценили выполнение обещания обновить власть (52,4% считают, что оно частично выполнено, а 15,4% – что полностью) и создать “государство в смартфоне” (соответственно 47% и 13%).

В это же опросе украинцы в среднем оценили первый год президентства Зеленского на 3 по 5-балльной шкале.

Зеленский был избран президентом 21 апреля 2019 года, вступил в должность 20 мая. Во втором туре выборов за Зеленского отдали голоса 73,22% избирателей, за его соперника пятого президента Петра Порошенко – 24,45%.

Среди главных достижений президента за год команда Зеленского назвала 14-часовую пресс-конференцию, открытие рынка земли и частые видеообращения главы государства к гражданам.

Еще до выдвижения кандидатом в президенты Зеленский в интервью основателю издания “ГОРДОН” Дмитрию Гордону так сказал о своей будущей политической карьере: “Если меня выберут президентом, сначала будут обливать грязью, затем – уважать, а потом – плакать, когда уйду”.