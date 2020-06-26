 

США ввели «гонконгские» санкции против Китая

26.06.2020, 19:30, Новости дня

США ввели визовые санкции против ряда «действующих и бывших должностных Коммунистической партии Китая» за действия в отношении Гонконга и «нарушение прав человека», говорится в письменном заявлении американского госсекретаря Майкла Помпео.

«Сегодня я объявляю введение визовых ограничений на действующих и бывших представителей КПК, которые несут ответственность или причастны к подрыву степени автономии Гонконга, гарантированной совместной британо-китайской декларацией 1984 года, или за нарушение прав человека и фундаментальных свобод Гонконга», – передает слова Помпео РИА «Новости».

Он добавил, что члены семей этих чиновников также могут попасть под визовые ограничения. Конкретных имен госсекретарь США не назвал.

По словам Помпео, введение визовых ограничений «выполняет данное президентом Трампом обещание наказать представителей Коммунистической партии Китая, ответственных за разграбление гонконгских свобод».

Напомним, американские сенаторы предложили проект закона о санкциях против Китая за политику в Гонконге. Президент США Дональд Трамп также выразил недовольство действиями Пекина, который разрабатывает законопроект о защите нацбезопасности в Гонконге.

Позже Китай не позволил Соединенным Штатам провести заседание СБ ООН по Гонконгу. До этого госсекретарь США Майк Помпео сообщил Конгрессу, что Гонконг более не сохраняет значительную степень автономии по отношению к КНР.

Трамп объявил о введении санкций против китайских и гонконгских чиновников. Китай пригрозил США контрмерами.



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