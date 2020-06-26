Золотодобытчики объяснили отстрел медведей в Бурятии

26.06.2020, 19:16, Новости дня

Горнодобывающая компания «Селигдар» объяснила жестокий отстрел медведей на золотых приисках в Бурятии, которые разрабатывает входящая в структуры компании артель «Сининда-1».

По словам начальника отдела компании по связям с общественностью Владимира Репина, бурые медведи, «разрушали жилые и производственные строения», животные не боялись ни собак, ни промышленного оборудования. При этом, как он заявил, отстрел хищников был абсолютно законным.

«Опасаясь за жизнь и здоровье людей, руководитель предприятия Алексей Жигун официально обратился в Бурприроднадзор с просьбой дать разрешение в виде лицензии на отстрел опасных животных. Данные лицензии были получены в установленном законом порядке», – сообщил «Ридусу» Репин.

Он пояснил, что претензий в адрес руководства артели от надзорных органов не поступало. Данные о свалке на территории рабочего поселка, которая якобы привлекает медведей, «не соответствует действительности». На территории прииска медведи, по словам Репина, появились в результате «сезонной активности».

Ранее работники артели «Сининда-1» в анонимном письме, адресованном властям Бурятии, сообщали о том, что на прииске было убито девять медведей, в том числе и медвежата. В Сети появилось видео отстрела животных, которые, как утверждают рабочие, приходят к свалке в поселке золотодобытчиков.

Как утверждали рабочие, Жигун выжил с прииска грамотных специалистов и заменил их на своих людей, а также сократил в три раза зарплаты при прежней нагрузке на работников и совершенно запустил организацию быта на прииске. «Мы живем в бараках, в которых все разрушено, нет туалета, здесь водятся клопы», – заявляли рабочие.

При этом Репин отзывается положительно о Жигуне. «Благодаря его профессионализму предприятие является одной из точек роста в Бурятии», – сообщил он.

В прошлом году в связи с нашествием белых медведей власти Новой Земли объявили режим ЧС. Глава администрации Новой Земли Жиганша Мусин сообщал о том, что специальная группа будет вывозить диких животных за пределы города. К решению проблемы нашествия медведей на Новой Земле привлекли военных.