Ростовский губернатор поучаствовал в голосовании по поправкам к Конституции

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26.06.2020, 18:48, Новости дня

Глава Ростовской области Василий Голубев в пятницу принял участие в голосовании по внесению поправок в Конституцию России.

Губернатор сообщил в своем Instagram, что на участках ведется обязательная термометрия, выдаются одноразовые наборы для голосования, также есть специальная разметка.

«Проголосовал за поправки, ведь они нацелены на улучшение жизни людей – либо напрямую через закрепление социальных приоритетов в основном законе, либо опосредованно – через защиту нашего государства от различных угроз и вызовов. Только это может обеспечить динамичное развитие страны, уверенность в будущем для наших жителей», – добавил Васильев.

Ранее участие в голосовании приняли врио губернатора Иркутской области Игорь Кобзев, врио губернатора Еврейской автономной области Ростислав Гольдштейн и губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров.

В голосовании также поучаствовали губернаторы Амурской области и республики Алтай Василий Орлов и Олег Хорохордин

1 июня президент Владимир Путин подписал указ о проведении голосования по поправкам в Конституцию 1 июля. Этот день будет выходным. Проголосовать можно будет всю неделю с 25 июня по 1 июля.



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