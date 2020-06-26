FAZ – РФ близка Меркель, поэтому разногласия с Москвой причиняют ей боль

26.06.2020, 18:42, Новости дня

В отношении Ангелы Меркель к РФ есть много личного: канцлеру близка эта страна, её народ, история и культура. Однако она также понимает, что Владимир Путин стремится ослабить Германию и ЕС и расколоть их, считает немецкая газета Frankfurter Allgemeine. Поэтому напряжённость в отношениях Москвы и Берлина крайне огорчает Меркель и причиняет ей «политическую боль».



Reuters

Ангела Меркель чувствует близость с Россией, но в то же время понимает, что Владимир Путин «хочет ослабить и расколоть Германию любыми средствами», пишет немецкая газета Frankfurter Allgemeine. Как отмечает издание, недавно канцлер неожиданно ясно высказалась по этому поводу в бундестаге.

Несколько недель назад в немецком правительстве уже не впервые обсуждались кибератаки на данные депутатов парламента страны, а также канцлера Германии Ангелы Меркель, напоминает автор статьи. По словам главы немецкого правительства, у неё сложилось впечатление, что хакеры не были особенно избирательны и хватались за любые данные, которые могли получить. Также она выразила радость по поводу того, что генеральная прокуратура Германии провела тщательное расследование и в итоге выписала международный ордер на арест конкретного подозреваемого, 29-летнего Дмитрия Бадина.

После этого Меркель охарактеризовала политику Путина в целом, отмечается в статье. Канцлер заявила, что РФ «ведёт гибридную войну», искажает факты и «дезориентирует» киберпространство, причём это происходит сознательно, в рамках настоящей стратегии. По её словам, это очень «неприятно». Также Меркель вспомнила об убийстве в Тиргартене и последовавшей за этим высылке двоих российских дипломатов, а в итоге отметила, что у Германии заготовлены и другие шаги против России.

Как подчёркивает издание, Меркель говорила с необычной для неё открытостью и, среди прочего, сделала нетипичное для неё признание: «Я должна сказать честно: меня это крайне огорчает». Это чувство канцлер Германии охарактеризовала как «политическую боль». С одной стороны, она каждый день старается улучшить отношения с Россией, с другой стороны, оказывается, что есть доказательства тому, что «российские силы» предпринимают такие неприятные действия. В этой «обстановке напряжённости» и приходится работать.

При этом Меркель дала понять, что она сталкивается с двумя Россиями. С одной, официальной, она ведёт переговоры и пытается добиться улучшения отношений, за что она сама активно выступает на протяжении многих лет. Другая РФ взламывает её электронную почту, осуществляет кибератаки, искажает действительность и распространяет пропаганду в Германии. Кроме того, эта «вторая» РФ увеличивает масштабы миграционного кризиса, позволяя чеченским беженцам въезжать в Германию, и поддерживает как левых, так и правых радикалов, потому что эти силы подрывают демократические устои.

Цель у всего этого одна: ослабить и расколоть Германию и ЕС, поясняет немецкая газета. И хотя Меркель не поворачивается к РФ спиной, это ничего не меняет: всё годами остаётся по-прежнему или становится хуже, уверяет издание. Сдержанный «всплеск гнева» Меркель в бундестаге был ей необходим, чтобы хотя бы раз дать выход своему негодованию, полагает автор статьи.

Однако, по его мнению, в боли, о которой говорила Меркель, есть и нечто личное. Как напоминает издание, в школьные годы Меркель изучала русский язык и даже ездила в 1970 году на олимпиаду по русскому языку в Москву. Кроме того, она сама неоднократно говорила о том, что связывает её с Россией, — о том, как когда-то не совсем легально ездила с друзьями автостопом по Кавказу, о своей любви к Толстому и Достоевскому, об интересе к российской истории. Портрет Екатерины Великой, немки на российском престоле, долгое время стоял на рабочем столе Меркель в ведомстве канцлера. Канцлер знает и о преступлениях, которые Германия совершила в годы Второй мировой войны в отношении России, Украины, Белоруссии и других бывших советских республик, и потому считает крайне важным сохранение памяти об этой эпохе. И Меркель приехала бы на торжества по случаю 75-й годовщины окончания Великой Отечественной войны в Москву, если бы не пандемия коронавируса, продолжает немецкий журналист.

«Однако в случае Меркель любовь к РФ — это любовь-ненависть, как и для каждого демократически мыслящего и чувствующего человека, который ощущает близость с этой страной, её культурой и людьми», — подчёркивает Frankfurter Allgemeine. По уверениям издания, Меркель никогда не обманывалась «демократической видимостью», сложившейся вокруг Путина в первые его годы в должности российского президента. После «аннексии Крыма»* она сохранила приверженность антироссийским санкциям, хотя ряд стран ЕС проявлял всё меньше уверенности в их необходимости.

Меркель и раньше произносила явно критические слова в адрес Москвы, в том числе на встречах с Путиным, отмечает издание. Сейчас в немецком правительстве отрицают, что в российской стратегии Меркель произошли какие-либо изменения. Пресекать связи с Россией в Берлине считают безответственным, и до сих пор там весьма сдержанно реагировали на все противоправные действия российской стороны, убеждён немецкий журналист.

В сложившейся ситуации представитель СДПГ Фритц Фельгентрой предлагает точно подсчитать все убытки, которые Москва, по его мнению, причинила бундестагу своими кибератаками, и предъявить РФ счёт с указанием, сколько миллионов Германии пришлось потратить на новую технику и аппаратуру. «Если Москва не заплатит, должны последовать санкции», — считает Фельгентрой. Однако в кругах сил безопасности Германии в таком подходе видят мало хорошего. Если таким образом сообщить России, какой ущерб она нанесла, в следующий раз её силы будут ещё лучше знать, как им действовать.

Отплатить той же монетой Германия тоже не может, подчёркивает издание. В одном лишь ГРУ, а это всего одна из многих российских спецслужб, насчитываются десятки тысяч сотрудников — что, по оценкам немецких специалистов в этой сфере, больше, чем во всех немецких службах безопасности, вместе взятых. Вероятно, сотни российских хакеров занимаются кибератаками. Германия не может дать на это равноценного ответа.

Берлин не может остановить гибридную войну Москвы, пишет немецкая газета. Однако он может прямо на неё указывать и открыто обличать действия России, называя преступников и заказчиков, и именно так поступила Ангела Меркель, выступая в бундестаге. По версии издания, это важно для освещения ситуации в глазах немецкой общественности. И пусть санкции за кибератаки, которые немецкое правительство хочет согласовать в ЕС, носят, скорее, символический характер, — Берлин и Брюссель не беспомощны, заключает Frankfurter Allgemeine.

* Крым вошёл в состав РФ после того, как за это проголосовало подавляющее большинство жителей полуострова на референдуме 16 марта 2014 года (прим. ИноТВ).