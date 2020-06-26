 

Зеленский: И Крым вернем, и людей вернем

26.06.2020, 18:30, Новости дня

Президент Украины Владимир Зеленский выразил уверенность, что Киев сможет «вернуть» Крым под свой контроль. Об этом он сообщил в ходе ознакомления с ходом реконструкции аэропорта «Херсон». В ходе мероприятия Зеленский поздравил украинцев и крымских татар с Днем крымскотатарского флага.

«Мы всех вернем – и Крым вернем, и людей вернем. Мы в это верим безумно», – передает слова Зеленского УНИАН.

Президент Украины пообещал повесить подаренный ему крымскотатарский флаг в своем кабинете, чтобы «каждый день видеть и помнить о Крыме».

Ранее Зеленский сообщил, что во время телефонного разговора с премьер-министром Швеции Стефаном Левеном выступил за возвращение «вопроса Крыма» на повестку дня. Депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет в ответ на это заявил, что о создании каких-либо международных переговорных форматов на тему принадлежности Крыма не может быть и речи.

Зеленский также заявлял, что россиянам через несколько лет будет «стыдно» из-за ситуации с Крымом, без передачи которого Украине между двумя народами якобы не будет единения. Депутат Госдумы РФ от Крыма Константин Бахарев отмечал, что дружба между российским и украинским народами зависит не от статуса Крыма, а от действий Киева.

Крым стал российским регионом после референдума, более 96% участников которого высказались за воссоединение с Россией.

Несмотря на убедительные итоги референдума, Киев отказался признавать воссоединение Крыма с Россией и считает его «оккупированной» территорией. Украинские власти множество раз выступали с громкими заявлениями и обещаниями отобрать Крым у России.

Президент Владимир Путин подчеркивал, что вопрос принадлежности Крыма закрыт окончательно.



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

04.06 / Общество: При создании Crew Dragon Илон Маск пошел на серьезный риск

12.05 / Москвичей предупредили о сильном ветре

27.04 / США вводят новые ограничения на экспорт в Китай

12.05 / В трех районах Ровенской области отсрочили смягчение карантина

03.06 / Специалисты сделали человеческие клетки непрозрачными

23.06 / Экономика: Нефтяной кризис вскрыл отставание РФ от США и Саудовской Аравии

06.05 / Роспотребнадзор предложил снимать ограничения в три этапа

24.06 / В Киеве разрешили работу отелей, бассейнов, кафе и ресторанов

23.06 / Коболев рассказал, как РФ пытается обойти санкции США против “Северного потока – 2”

21.04 / Экономика: Фантастическое падение цен на нефть обойдет стороной Россию

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска