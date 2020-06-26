Зеленский: И Крым вернем, и людей вернем

26.06.2020, 18:30, Новости дня

Президент Украины Владимир Зеленский выразил уверенность, что Киев сможет «вернуть» Крым под свой контроль. Об этом он сообщил в ходе ознакомления с ходом реконструкции аэропорта «Херсон». В ходе мероприятия Зеленский поздравил украинцев и крымских татар с Днем крымскотатарского флага.

«Мы всех вернем – и Крым вернем, и людей вернем. Мы в это верим безумно», – передает слова Зеленского УНИАН.

Президент Украины пообещал повесить подаренный ему крымскотатарский флаг в своем кабинете, чтобы «каждый день видеть и помнить о Крыме».

Ранее Зеленский сообщил, что во время телефонного разговора с премьер-министром Швеции Стефаном Левеном выступил за возвращение «вопроса Крыма» на повестку дня. Депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет в ответ на это заявил, что о создании каких-либо международных переговорных форматов на тему принадлежности Крыма не может быть и речи.

Зеленский также заявлял, что россиянам через несколько лет будет «стыдно» из-за ситуации с Крымом, без передачи которого Украине между двумя народами якобы не будет единения. Депутат Госдумы РФ от Крыма Константин Бахарев отмечал, что дружба между российским и украинским народами зависит не от статуса Крыма, а от действий Киева.

Крым стал российским регионом после референдума, более 96% участников которого высказались за воссоединение с Россией.

Несмотря на убедительные итоги референдума, Киев отказался признавать воссоединение Крыма с Россией и считает его «оккупированной» территорией. Украинские власти множество раз выступали с громкими заявлениями и обещаниями отобрать Крым у России.

Президент Владимир Путин подчеркивал, что вопрос принадлежности Крыма закрыт окончательно.