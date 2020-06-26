 

В Австралии началась «вторая волна» ажиотажного спроса на туалетную бумагу

26.06.2020, 17:16, Новости дня

Австралийские торговые сети Coles и Woolworths вновь вводят ограничения на продажу туалетной бумаги в штате Виктория в связи с ростом спроса из-за вспышки коронавируса.

Сеть Woolworths ввела лимит на количество упаковок туалетной бумаги – до двух упаковок одному покупателю, передает РИА «Новости» сообщение компании.

Отмечается, что ограничения затронут также продажу антисептиков, муки, сахара, макарон, яиц и риса.

«Хотя у нас достаточно запасов, мы принимаем превентивные меры», – приводятся слова руководителя компании Клэр Питерс.

Другая торговая сеть – Coles – еще больше ограничила количество продаваемых упаковок туалетной бумаги: не более одной упаковки на человека.

Как сообщил исполнительный директор Стивен Кейн, компания «вводит временный лимит на покупки для супермаркетов в Виктории, чтобы справиться со спросом на основные товары первой необходимости».

Напомним, в марте на фоне распространения коронавируса в Австралии стала ощущаться нехватка туалетной бумаги до такой степени, что местная газета напечатала дополнительные страницы, чтобы помочь своим читателям в борьбе с этой проблемой.

Ажиотажный спрос на этот товар затем возник в Европе и США, что породило множество шуток. Так, министр здравоохранения и социальных служб США Алекс Азар, обращаясь к американским гражданам, напоминал, что туалетная бумага не является эффективным средством против коронавируса.

Явление даже закрепилось специальным термином в английском языке.

Отметим, что впервые за несколько месяцев в Европе на прошлой неделе было зафиксировано увеличение числа новых случаев коронавируса, это произошло уже после снятия многих ограничений.

Газета ВЗГЛЯД писала, что увеличение числа больных с коронавирусной инфекцией в США и Европе объясняется ранним ослаблением противоэпидемических мер и несоблюдением основных правил профилактики.



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