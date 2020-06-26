Обновленный Volkswagen Polo едет к российским дилерам

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26.06.2020, 17:05, Новости дня

Бренд Volkswagen приступил к поставкам в Россию обновленного лифтбэка Volkswagen Polo.

В свою очередь, новинка в ближайшие дни поступит в шоурумы для более детального знакомства с клиентами. Серийный выпуск обновленного Polo налажен в Калуге. Напомним, еще с прошлого месяца приступили к приему заказов на модель, которая будет доступна от 793 тысяч рублей до 1,2 миллиона рублей. Автомобиль получил моторы на 1,6 и 1,4 литра с мощностью до 125 л.с.

В базовой версии предусмотрели светодиодную оптику, мультимедийный центр с дисплеем, а также поддержку синхронизации со смартфонами. В минимальной комплектации модель имеет 90-сильный двигатель, а также механическую трансмиссию. Для россиян будет доступно широкое разнообразие модификаций.



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