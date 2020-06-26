Новая версия внедорожника Chevrolet Niva появится в 2023 году

26.06.2020, 17:05, Новости дня

Обновленный отечественный внедорожник Chevrolet Niva в скором времени поступит в линейку бренда.

В частности, уже к 2023 году автомобиль официально появится в продаже, тогда как запланированная генерация остается актуальной в течение ближайших 10 лет. Кроме того, в компании указали, что модель получит ряд существенных доработок, для которых уже заключены внушительные контракты на сумму около 58 млн евро.

Некоторые специалисты прогнозируют, что официальная премьера внедорожника Chevrolet Niva состоится одновременно с появлением легендарной модификации LADA 4×4, которая также будет продемонстрирована уже к 2023 году. Пока разработчики не называют никаких других подробностей об автомобилях.