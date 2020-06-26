 

Медведев направил Мишустину предложения по поддержке туризма

26.06.2020, 16:30, Новости дня

Председатель "Единая Россия" Дмитрий Медведев направил премьер-министру Михаилу Мишустину предложения о поддержке туризма, включая снижение налогов и платежей для компании и гостиниц, сообщили в пресс-службе партии.

В пакет предложений внесено около 30 инициатив по итогам сегодняшнего онлайн-совещания Медведева с представителями туризма. 

Среди предложений — снижение ставки НДС до 10 процентов до конца 2020 года. Предлагается расширить программу малого и среднего бизнеса на крупные компании туризма и предоставить поддержку всем предприятиям, чья выручка сократилась более чем на 50 процентов из-за пандемии.

"Единая Россия" предлагает и рекомендовать региональным властям ввести отсрочку на оплату коммунальных платежей для объектов гостинично-туристской отрасли до конца августа 2020 года и снизить тарифы на коммунальные услуги. Для восстановления потока иностранных туристов предлагется упростить оформление туристических виз для зарубежных путешественников.

Российские туркомпании оказались в сложной ситуации, начиная с марта, когда границы между странами начали закрываться, а в РФ вводились ограничения между регионами. Потеряно и начало сезона из-за карантина. Куророты в стране только начинают открываться. К началу июля все популярные туристические направления в РФ будут открыты для межрегиональных поездок. Такое заявление сделала руководитель Федерального агентства по туризму Зарина Догузова. Сочи официально открылся в воскресенье, 21 июня. Ранее в городе приземлился первый после снятия ограничений самолет с туристами. Приступили к работе все отели и санатории, торговые центры.



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