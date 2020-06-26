Суд продлил арест подозреваемому в организации нападения на Гандзюк Левину

26.06.2020, 16:29, Новости дня

Суд продлил срок содержания под стражей подозреваемому в организации нападения на херсонскую активистку Екатерину Гандзюк Алексею Левину. Об этом сообщили активисты инициативы “Хто замовив Катю Гандзюк?” на своей странице в Facebook.

“Организатору убийства Гандзюк Левину продлили срок содержания под стражей до 24 августа”, – говорится в сообщении.

Активисты назвали ситуацию в суде цирком, “устроенным Левиным и его адвокатами”, и пообещали вскоре рассказать об этом.

Організатору вбивства Катерини Гандзюк Олексію Левіну продовжили термін тримання під вартою до 24.08. Сьогодні ми ще… Posted by Хто замовив Катю Гандзюк? on Reede, 26. juuni 2020

31 июля 2018 года Гандзюк облили серной кислотой возле подъезда ее дома в Херсоне. Она получила химические ожоги более 30% тела, кислота попала на спину, голову, руку, а также в глаз. 4 ноября 2018 года активистка умерла.

По делу о нападении на активистку арестовали шесть человек. В начале июня 2019 года пятерым исполнителям преступления (все они – участники АТО) после сделки со следствием вынесли обвинительные приговоры. Их осудили на срок от трех до шести с половиной лет лишения свободы.

Следствие считает главу Херсонского облсовета Владислава Мангера заказчиком, а Левина – организатором преступления. Им выдвинуты подозрения по ч. 3 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 2, ст. 121 Уголовного кодекса Украины (организация совершения по предварительному сговору группой лиц умышленного тяжкого телесного повреждения способом, носящим характер особого мучения, что повлекло смерть потерпевшего).

Левин, которого 16 марта 2020 года экстрадировали в Украину из Болгарии, взят под стражу.

12 июня 2020 года Печерский райсуд Киева принял решение о принудительной доставке Мангера на заседание для избрания меры пресечения. Адвокаты подозреваемого заявили, что он не может прибыть в суд из-за проблем с сердцем. Чиновник находился в одной из больниц Херсона. Вечером 15 июня суд дал разрешение на задержание Мангера, а утром 16 июня его доставили из Херсона в Киев. В течение трех дней суд рассматривал ходатайство обвинения об изменении меры пресечения с залога на содержание под стражей. Мангер в итоге был арестован до 28 июля.

25 июня Офис генпрокурора сообщил о завершении досудебного следствия в отношении Левина и Мангера.