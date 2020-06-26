В психоневрологическом интернате в Хмельницкой области – масштабная вспышка коронавируса. Директор заявил, что сотрудники увольняются

26.06.2020, 16:29, Новости дня

В Кривчицком психоневрологическом интернате в Хмельницкой области произошла вспышка коронавируса, сообщил Дунаевецкий городской совет.

По состоянию на 15.30 26 июня коронавирус подтвержден у 90 человек. Среди инфицированных – четыре сотрудника учреждения, выяснило издание “Всім”.

“Лица с тяжелым течением болезни госпитализированы в Хмельницкую инфекционную больницу, остальные находятся в учреждении, которое по-прежнему закрыто для посещений”, – сказано в сообщении.

В горсовете не уточнили, сколько именно человек нуждались в госпитализации. По состоянию на утро 26 июня в больнице находилось пять пациентов интерната, сообщил Общественному первый заместитель председателя Хмельницкой областной администрации Роман Примуш. У большинства заболевших коронавирусная болезнь COVID-19 протекает в легкой или бессимптомной форме, уточнили в ОГА.

На въезде и выезде из села Кривчик Дунаевецкого района, где находится интернат, установили два дополнительных санитарных поста.

“Заведение обеспечивается средствами индивидуальной защиты, дезинфицирующими средствами, питанием”, – сообщили в ОГА.

Общественное со ссылкой на данные облгосадминистрации проинформировало, что всего в интернате живет 254 человека, у 164 из них есть психические расстройства.

Директор интерната Юрий Шубарский накануне сообщил в Facebook, что в учреждении не хватает персонала.

“Есть проблемы по персоналу. Они [сотрудники] не выдерживают эмоциональной нагрузки и просто оставляют рабочее место. Нас осталось только 26 человек, которые согласны работать и двигаться дальше”, – написал он.

Як керівник специфічного закладу, намагався максимально дотримуватись усіх карантинних норм. Але пандемія не змусила… Posted by Юрій Шубарський on Neljapäev, 25. juuni 2020

По состоянию на утро 26 июня, по официальным данным, коронавирус в Украине подтвержден у 41 117 человек, из них 1086 скончались, а 18 299 вылечились. В Хмельницкой области – 724 инфицированных (+79 за сутки), умерло 15 человек.