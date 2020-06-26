 

Российского режиссера Серебренникова приговорили к условному сроку

26.06.2020, 16:29, Новости дня

26 июня Мещанский районный суд Москвы приговорил российского режиссера, фигуранта дела театральной труппы “Седьмая студия” Кирилла Серебренникова к трем годам условно, сообщила “Медуза”. 

Он также должен выплатить штраф в размере 800 тыс. руб. (около 307 тыс. грн) 

22 июня прокурор Михаил Резниченко попросил приговорить Серебренникова к шести годам колонии, а также присудить ему штраф в размере 800 тыс. руб. Суд признал режиссера виновным в мошенничестве в особо крупном размере, но пришел к выводу, что его “исправление возможно без реального срока”.

Остальные фигуранты дела также получили условные сроки: бывший генеральный директор “Седьмой студии” Юрий Итин – три года условно, а бывший генеральный продюсер Алексей Малобродский – два года. Бывшей сотруднице министерства культуры РФ Софье Апфельбаум суд назначил штраф, но освободил от наказания из-за истечения срока давности.

Рассмотрение дела “Седьмой студии” по существу продолжалось с ноября 2018 года. 

По данным российской прокуратуры, обвиняемые в 2011–2014 годах похитили часть бюджетных средств, выделенных министерством культуры РФ Серебренникову на финансирование его творческого проекта “Платформа”. Фигуранты дела предоставляли в министерство подложные финансовые отчеты о якобы выполненных работах, заявили в российской Генпрокуратуре. Изначально следствие считало, что фигуранты дела похитили 133 млн руб. (51 млн грн) и 216 млн руб., выделенных в форме госсубсидии, но во время прений прокурор Резниченко заявил, что сумма ущерба подлежит корректировке – теперь речь идет о 129 млн руб. (49,8 млн грн). 

По версии следствия, сотрудники “Седьмой студии” обналичивали средства через фиктивные договоры с номинальными фирмами, завышали затраты на проект и присваивали деньги, а Апфельбаум, курируя работу студии со стороны минкультуры, подписывала отчетность без должной проверки.

Дело о хищениях в “Седьмой студии” было возбуждено в 2017 году. В нем фигурирует шесть человек. Вину признала только бывший главный бухгалтер студии Нина Масляева, она заключила сделку со следствием. 

Серебренников с 23 августа 2017 года по 8 апреля 2019 года находился под домашним арестом, затем ему избрали меру пресечения в виде подписки о невыезде, а в сентябре 2019 года отменили и ее. 

Прекратить преследование режиссера и его коллег неоднократно призывали российские и зарубежные деятели культуры.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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