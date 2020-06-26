Euronews – ВОЗ предупреждает об угрозе коллапса во время второй волны заражений в ЕС

26.06.2020, 16:18, Новости дня

Европейское региональное бюро ВОЗ бьёт тревогу: после отмены ограничительных мер в ЕС коронавирус стал распространяться гораздо активнее. И если не предпринять срочных мер, системы здравоохранения европейских стран вскоре вновь окажутся на грани коллапса, предупреждают эксперты. Германия, которая вступает на пост председателя Евросоюза, уже пообещала поддержать все усилия ВОЗ в этом направлении, передаёт Euronews.

Темпы распространения коронавирусной инфекции в европейских странах после отмены карантина ускорились. Всемирная организация здравоохранения выразила обеспокоенность происходящим.

За последнюю неделю в странах, входящих в Европейское региональное бюро ВОЗ, зарегистрировано свыше 130 тысяч новых случаев заражения. На брифинге в Женеве директор бюро Ханс Клюге сообщил:

ХАНС КЛЮГЕ, директор Европейского регионального бюро ВОЗ: В 30 странах в течение последних двух недель наблюдается рост числа новых случаев заболевания. В 11 из этих стран увеличение скорости передачи инфекции привело к значительному всплеску — и если с этим ничего не сделать, то системы здравоохранения Европы вновь окажутся на грани коллапса.

Франция и Германия заявили, что полностью поддерживают усилия ВОЗ, направленные на борьбу с распространением коронавируса в мире. На следующей неделе начинается председательство Германии в ЕС. Министр здравоохранения Германии Йенс Шпан заявил:

ЙЕНС ШПАН, министр здравоохранения ФРГ: Германия, со свой стороны, сделает всё возможное, чтобы предоставить ВОЗ необходимую политическую, финансовую и техническую поддержку. Мы, конечно, ожидаем, что остающиеся проблемы будут надлежащим образом решены — и необходимые реформы будут продвигаться для того, чтобы усилить программу экстренного реагирования, а также укрепить работу ВОЗ в рамках международных регламентов в области здравоохранения.

Германия увеличит свой взнос на 41 миллион евро — и предоставит ещё, в частности, 25 миллионов евро на реализацию стратегического плана реагирования на пандемию. Париж в этом году направит организации на 50 миллионов евро больше средств, чем обычный французский взнос.

Дата выхода в эфир 25 июня 2020 года.