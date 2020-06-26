Мясников сравнил капли в нос с наркотиком

26.06.2020, 15:48, Новости дня

Капли от заложенности в носу являются опасной вещью, так как к ним можно привыкнуть быстрее, чем к наркотикам, сообщил доктор и телеведущий Александр Мясников на телеканале «Россия 1».

«Мы капаем в нос – и можно дышать. Мы капаем опять – мы можем дышать. Но на третий-пятый день ты уже без них не можешь. Потому что за максимальным сужением сосудов идет максимальное расширение сосудов. И потом они будут все время реактивно расширены, они уже просят своих капель. Вы уже с них потом не слезете», – передает его слова «Вести.ру».

Мясников отметил, что помимо носа, который будет просить эти капли снова и снова, есть еще одна опасность, так как «капли оказывают влияние и на сердечный ритм, и на скачки давления».

«Иногда капли в нос могут закончиться и тахикардией, и гипертоническим кризом», – предупредил врач.

Кроме того, по словам Мясникова, многие лекарства, в частности БАДы, могут вызывать аритмию.

«Если на БАДе есть китайские иероглифы, лучше их не покупать. Мы не знаем, что там. Вернее, мы знаем, что в половине случаев того, что там написано, там нет, а в четверти случаев там есть то, чего нет на оболочке. Уж не говоря о том, что мы не умеем читать, что там написано», – рассказал доктор Мясников.

По мнению врача, БАДы, особенно чаи, которые обещают снижение веса, «почти в обязательном порядке содержат препараты эфедры», а эфедрин в РФ запрещен.

«Нет ни одного средства для снижения веса с китайскими иероглифами, которые бы не содержали эфедру. Это мощнейший стимулятор: вы перестаете спать, вы начинаете нервничать. Поэтому с этим надо быть очень аккуратными», – добавил Мясников.

К препаратам, которые вызывают тяжелую аритмию и ведут к негативным последствиям для здоровья, он отнес любые мочегонные и слабительные, употребление которых способствует выведению из организма огромного количества необходимых элементов.

«Это часто бывает у мальчиков и девочек, которые пытаются следить за фигурой, которые вызывают у себя рвоту, выпивают горстями мочегонные, слабительные, и потом страдают. Это серьезная вещь может кончиться плохо. И кончается плохо. Это лечат психиатры, но после того, как мы спасаем таких мальчиков и девочек в реанимациях. У меня было много таких больных. Много умирало. Тяжелые ситуации», – сказал врач.

Ранее врач сообщал, что любые вещества, содержащие антибиотики, являются медикаментами и направлены на лечение. Так, применять постоянно кремы, капли, мыло или шампуни с антибиотиками, когда нет болезни, вредно.