Эксперт: Лобков целенаправленно и намеренно нарушил закон

26.06.2020, 15:48, Новости дня

«Речь шла о целенаправленном и намеренном нарушении законодательства Российской Федерации, о совершении преступления, в котором человек сам признался», – сообщил газете ВЗГЛЯД генеральный директор Центра политической информации Алексей Мухин, комментируя попытку журналиста телеканала «Дождь» Павла Лобкова дважды проголосовать по поправкам в Конституцию.

«Одиозная фигура Павла Лобкова – плоть от плоти того самого либерального протестного контингента, который готов на любые антиобщественные действия для того, чтобы убедить всех в том, что избирательная система РФ работает плохо», – отметил эксперт.

Лобков зарегистрировался и проголосовал онлайн, а затем ввел в заблуждение сотрудников территориальной избирательной комиссии и проголосовал второй раз, напомнил Мухин. «На мой взгляд, если убрать все эмоции и попытки его оправдать, то речь шла о целенаправленном и намеренном нарушении законодательства Российской Федерации, о совершении преступления, в котором человек сам признался», – подчеркнул он.

По мнению гендиректора Центра, необходимо обнулить голос Лобкова и оштрафовать за «подобного рода практику».

«В дальнейшем действовать точно так же по отношению к остальным провокаторам, потому что речь идет об откровенном подстрекательстве к нарушению закона с целью делегитимации результатов общенародного голосования. Мне это кажется крайне опасным общественным явлением, которому должны дать правовую оценку правоохранительные органы», – добавил он.

Если принять логику действий тех, кто пытается оправдать Лобкова, то «любое преступление – ограбление, изнасилование – можно объяснить попыткой проверить действия правоохранительной системы», заключил Мухин.

В четверг журналист и ведущий «Дождя» Лобков заявил, что проголосовал на своем участке и дистанционно с помощью электронного голосования. Бюллетень Лобкова на участке аннулировали, будет учтен только его электронный голос, урну с его бюллетенем опечатали.

Председатель Центризбиркома РФ Элла Памфилова заявила, что Лобков специально готовил попытку двойного голосования по закону о поправках к конституции, однако это нарушение было бы обнаружено и без его заявления.

«Он [Лобков] еще не проголосовал дважды. Он просто зарегистрировался на электронное голосование, он об этом заявил. Понятно, что это специально готовилось. Скажем так, проверка системы на прочность. Даже если бы он не сообщил об этом, все равно бы его вычислили, потому что у нас идет идентификация», – поясняла Памфилова.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подчеркивал, что попытка Лобкова дважды проголосовать по поправкам в Конституцию не ставит под сомнение легитимность процесса.

Глава Мосгоризбиркома Юрий Ермолов заявлял, что голоса участников дистанционного голосования по поправке к Конституции, попытавшихся проголосовать на обычных участках, будут учтены только один раз, а к членам избирательных комиссий, которые выдали таким гражданам бюллетени, примут дисциплинарные меры. В Мосгоризбиркоме также напомнили, что за умышленные попытки проголосовать дважды предусмотрен штраф 30 тыс. рублей.

1 июня президент Владимир Путин подписал указ о проведении голосования по поправкам в Конституцию 1 июля. Этот день будет выходным. Проголосовать можно будет всю неделю с 25 июня по 1 июля.