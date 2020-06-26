Все российские выпускники получили аттестаты об образовании

26.06.2020, 15:30, Новости дня

Во всех регионах РФ выпускники 11-х классов получили аттестаты об основном общем образовании, сообщил министр просвещения Сергей Кравцов в ходе совещания с вице-премьером Татьяной Голиковой.

«Министр сообщил, что на сегодняшний день во всех регионах Российской Федерации выпускники 11-х классов получили аттестаты об основном общем образовании. Поэтому ЕГЭ будут сдавать только те, кому нужно поступать в вузы», – передает РИА «Новости» сообщение ведомства.

Кравцов добавил, что Минпросвещения особо контролирует обеспечение мер защиты здоровья всех участников, педагогов и организаторов, задействованных в проведении ЕГЭ. Неукоснительное соблюдение соответствующих требований Рособрнадзора, а также эпидемиологических предписаний Роспотребнадзора проработаны с каждым регионом.

Напомним, врио руководителя Рособрнадзора Анзор Музаев заявил, что все субъекты РФ готовы к проведению кампании по сдаче единого государственного экзамена.

В этом году ЕГЭ сдают 714 тыс. выпускников.

Ранее Минпросвещения России утвердило расписание ЕГЭ, первый экзамен состоится 3 июля, пробные – 29 и 30 июня.