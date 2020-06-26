 

Вакарчук сложил депутатские полномочия, но не оставил “Голос”

26.06.2020, 15:20, Новости дня

Украинская партия "Голос" прекратила полномочия народного депутата Святослава Вакарчука – фронтмена рок-группы "Океан Эльзы". Ранее Вакарчук сам сообщил о сложении мандата, однако Верховная рада не смогла досрочно лишать его депутатских полномочий.

"К сожалению, Верховная рада не оставила мне выбора, хоть я и надеялся на уважение коллег к решению свободного человека, – цитирует Вакарчука официальный сайт партии "Голос". – Поэтому сегодня я обращаюсь к самым близким людям, членам партии, прошу удовлетворить мою просьбу и прекратить полномочия народного депутата".

Политик добавил, что покидать "Голос" не собирается: останется в ней до тех пор, пока "будет приносить пользу", а также пока партия будет способствовать "европейскому развитию страны".

В парламентской фракции его заменит правозащитник Алина Свидерская.

О намерении уйти из парламента Вакарчук сообщил 11 июня. Он заявил, что частично выполнил свою задачу в качестве нардепа – привел в Раду новых людей.

Свою партию "Голос" Вакарчук представил в мае 2019 года, накануне парламентских выборов на Украине. Стоит отметить, что в 2007-2008 годах музыкант уже был депутатом Верховной рады.



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