Спустя 60 лет Самара стала одним из лидеров мировой космонавтики

26.06.2020, 15:20, Новости дня

Решение создать в Самаре, тогда еще Куйбышеве, филиал ОКБ Сергея Королева, было принято 1960 году. Конструкторское бюро обслуживало важные проекты на главном авиационном заводе области. Понадобилось несколько месяцев и предприятие полностью перепрофилировали на выпуск космических ракет. Сегодня Самара — один из центров мировой космонавтики.

Летом 60-го у Королева возникает грандиозный проект — отправить в космос собак Белку и Стрелку, а уже за ними людей. Тогда имена конструкторов, воплощающих планы выдающего конструктора, были у всех на слуху. Но собирали космический корабль рабочие, причем, отбирали лучших по всех стране.

Лотин Владимир Васильевич — лучший токарь-карусельщик в родном Куйбышеве. Он стал тем, без кого прорыв в космической отрасли был бы невозможен.

В настоящее время ракетно-космический центр "Прогресс" собирает "Союзы". Технологию отработали, что называется, до автоматизма. Ветеран Владимир Лотин отмечает, что тогда в далеком 58-м первые партии шли сложно, над техническими решениями корпели по несколько дней, а то суток. Что вспоминать — ночевали на заводе.

Стоит отметить, передает ГТРК "Самара" в эфире телеканала "Россия 1", Владимир закончил только 4 класса школы. Позже самостоятельно начал изучать технические науки. Сегодня ветеран по-прежнему в строю, но уже на заслуженном отдыхе работает над созданием устройств и механизмов для домашнего использования.

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ГТРК "Самара"