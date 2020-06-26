 

Зеленский верит, что вернет “и Крым, и людей”

26.06.2020, 15:18, Новости дня

Как сообщает пресс-служба главы государства, об этом он заявил 26 июня в Херсоне после того, как крымскотатарский активист Эдем Бекиров подарил Зеленскому флаг крымскотатарского народа.

“Этот флаг я хочу передать вам от всего народа, чтобы уже в ближайшее время вы его подняли в Крыму”, – сказал Бекиров.

“Мы всех вернем: и Крым вернем, и людей. Мы в это верим”, – сказал Зеленский, принимая подарок.

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Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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