Партия “Голос” лишила Вакарчука депутатских полномочий

26.06.2020, 15:18, Новости дня

26 июня на внеочередном съезде партии “Голос” делегаты приняли решение о прекращении депутатских полномочий Святослава Вакарчука. Об этом говорится на сайте политсилы.

Решение о досрочном прекращении полномочий нардепа Вакарчука было принято в связи с его выходом из парламентской фракции “Голос”.

“К сожалению, Верховная Рада не оставила мне выбора, хоть я и надеялся на уважение коллег к решению свободного человека. Поэтому сегодня я обращаюсь к самым близким людям, членам партии, прошу удовлетворить мою просьбу и прекратить полномочия народного депутата”, – заявил Вакарчук.

Он добавил, что в дальнейшем будет оставаться членом партии.

“После прекращения депутатских полномочий Святослав Вакарчук останется членом партии, а к фракции “Голос” присоединится следующий кандидат из предвыборного списка”, – говорится в сообщении.

Съезд партии “Голос” также утвердил обновленный устав партии. Новая редакция устава детализирует процедуры создания местных партийных организаций.

Музыкант, лидер группы “Океан Ельзи” Святослав Вакарчук в мае 2019 года представил партию “Голос”. На парламентских выборах, которые состоялись в июле, она набрала 5,82% голосов избирателей, что позволило ей попасть в Верховную Раду. В парламенте во фракцию “Голос” входит 20 депутатов.

11 июня 2020 года Вакарчук заявил, что зарегистрировал в парламенте заявление о сложении депутатского мандата. Музыкант сказал, что его основной целью было привести в парламент “новых, профессиональных, порядочных, патриотичных людей” и частично эту задачу он считает выполненной.

На заседании 18 июня Рада лишила мандата народного депутата Ольгу Белькову из “Батьківщини”, в то же время лишение полномочий Вакарчука поддержало только 175 депутатов при минимально необходимых 226. Когда спикер Дмитрий Разумков поставил вопрос по Вакарчуку на голосование, депутаты стали возмущенно что-то выкрикивать в зале. В “Голосе” предполагали, что Разумков позже вернется к этому вопросу, но в итоге фракция решила лишить Вакарчука полномочий путем применения нормы об императивном мандате.

“Это можно было сделать мирно, но Рада не проголосовала”, – прокомментировала решение фракции нардеп от “Голоса” Кира Рудик.

Вакарчук уже второй раз уходит из Верховной Рады. В сентябре 2007 года он был избран в парламент от партии “Наша Украина – Народная самооборона”, а спустя год написал заявление о сложении мандата.