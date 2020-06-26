Песков оценил реакцию Японии на российскую геологоразведку около Курил

26.06.2020, 15:16, Новости дня

Россия имеет право проводить на своей территории любые исследования, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, комментируя представление японских властей в адрес Москвы в связи с проведением геолого-разведочных работ в Охотском море.

«В данном случае РФ имеет абсолютно суверенное право на своей территории осуществлять любые виды исследований», – сказало Песков, передает РИА «Новости».

Ранее генсек японского правительства Ёсихидэ Суга заявил, что Япония сделала представление РФ в связи с проведением геолого-разведочных работ в Охотском море, в том числе в районе островов Кунашир, Шикотан, Итуруп и Хабомаи.

Москва ранее уведомила Токио о работах на территории между Сахалином, Камчаткой и Курильскими островами, которые продлятся три месяца.