Прирост случаев заражения коронавирусом в США достигает рекордных показателей

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26.06.2020, 14:55, Новости дня

Суточный прирост случаев заражения коронавирусом в США приближается к рекордным показателям, а власти заявляют, что общее количество заболевших в стране могло превысить 20 миллионов.

К вечеру четверга департаменты здравоохранения штатов сообщили о 38 500 новых случаях. Это превысило зафиксированный в среду прошлый суточный рекорд – 38 115 случаев, отмечает Washington Post.

Рекордные показатели зафиксированы в Техасе, Алабаме, Миссури и Неваде. Число умерших также выросло, составив около 2 500. В Нью-Джерси насчитывается 1 854 человека, вероятной причиной смерти которых стал коронавирус.

В Техасе в четверг зафиксировали 5 996 новых случаев, что обновило рекорд среды – 5 551. В Калифорнии число новых случаев достигло 7000.

Директор Гарвардского Института международного здравоохранения Ашиш Джа в четверг отметил в интервью программе «Сегодня» на NBC, что рост числа заражений в США связан с чересчур стремительным открытием экономики в отсутствие необходимых мер безопасности.

Тем временем высокопоставленные представители администрации в среду сказали журналистам, что на самом деле число заболевших коронавирусом в США может достигать 20 миллионов. Это 6 процентов от общей численности населения и в 10 раз больше, чем гласит официальная статистика.

Оценка Центров по контролю и предотвращению заболеваний основана на изучении сыворотки крови на антитела. Если подсчеты экспертов верны, то и число умерших в США выше, чем 122 100, заявленные в статистике Университета Джона Хопкинса.

В последние месяцы в стране сильно расширили программу тестирования на коронавирус, что, предположительно, привело к выявлению большого числа болеющих в легкой форме, которые могли остаться незамеченными на раннем этапе эпидемии, когда анализы делали в первую очередь тем, кто переносил болезнь тяжело.

Губернатор Техаса Грег Эббот в четверг заявил, что штат откладывает смягчение ограничительных мер. Он подписал указ о приостановке плановых операций в больницах четырех округов, чтобы гарантировать наличие свободных мест для пациентов с коронавирусом.

В штате Нью-Йорк, который на раннем этапе был одним из главных очагов эпидемии, приезжих из восьми штатов обязали отбывать двухнедельный карантин.

Указ, подписанный в среду губернатором Эндрю Куомо, распространяется на жителей Аризоны, Арканзаса, Алабамы, Северной и Южной Каролины, Техаса, Флориды и Юты.

  • Служба новостей «Голоса Америки»

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