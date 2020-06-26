ФБР изучает версию об иностранном влиянии на протесты

26.06.2020, 14:55, Новости дня

Директор ФБР Кристофер Рэй заявил, что контрразведывательное ведомство изучает версию о возможном иностранном влиянии или вмешательстве в ходе недавних массовых протестов, вызванных гибелью афроамериканца Джорджа Флойда при задержании полицией.

«В прошлом мы, определенно, наблюдали, как различные иностранные противники пытались усилить противоречия в нашей стране, используя государственные СМИ, соцсети. Иногда речь идет о пропаганде, иногда о дезинформации, иногда о ложной информации», – отметил Рэй в интервью Fox News.

«Мы внимательно изучаем вопрос о возможном иностранном влиянии или вмешательстве в ходе всей протестной деятельности, которая происходила в последние недели», – добавил он.

Конкретных иностранных структур глава ФБР не назвал.