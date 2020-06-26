ФБР изучает версию об иностранном влиянии на протесты
26.06.2020, 14:55, Новости дня
Директор ФБР Кристофер Рэй заявил, что контрразведывательное ведомство изучает версию о возможном иностранном влиянии или вмешательстве в ходе недавних массовых протестов, вызванных гибелью афроамериканца Джорджа Флойда при задержании полицией.
«В прошлом мы, определенно, наблюдали, как различные иностранные противники пытались усилить противоречия в нашей стране, используя государственные СМИ, соцсети. Иногда речь идет о пропаганде, иногда о дезинформации, иногда о ложной информации», – отметил Рэй в интервью Fox News.
«Мы внимательно изучаем вопрос о возможном иностранном влиянии или вмешательстве в ходе всей протестной деятельности, которая происходила в последние недели», – добавил он.
Конкретных иностранных структур глава ФБР не назвал.
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Русская служба «Голоса Америки»
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