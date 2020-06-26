Мосгоризбирком повторно проверит списки избирателей

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26.06.2020, 14:48, Новости дня

Представители Мосгоризбиркома во вторник, 30 июня, проведут повторную проверку списка избирателей, сообщил глава комиссии Юрий Ермолов.

Об этом информирует РИА «Новости».

В четверг журналист и ведущий «Дождя» Лобков заявил, что проголосовал на своем участке и дистанционно с помощью электронного голосования. Бюллетень Лобкова на участке аннулировали, будет учтен только его электронный голос, урну с его бюллетенем опечатали.

Полиция Москвы начала административное расследование после сообщений о попытке Лобкова проголосовать дважды.

Глава Мосгоризбиркома Юрий Ермолов заявил, что голоса участников дистанционного голосования по поправке к Конституции, попытавшихся проголосовать на обычных участках, будут учтены только один раз, а к членам избирательных комиссий, которые выдали таким гражданам бюллетени, примут дисциплинарные меры. В Мосгоризбиркоме также напомнили, что за умышленные попытки проголосовать дважды предусмотрен штраф 30 тыс. рублей.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что попытка Лобкова дважды проголосовать по поправкам в Конституцию не ставит под сомнение легитимность процесса.

1 июня президент Владимир Путин подписал указ о проведении голосования по поправкам в Конституцию 1 июля. Этот день будет выходным. Проголосовать можно будет всю неделю с 25 июня по 1 июля.



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