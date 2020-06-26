Умер участник Парада Победы 1945 года

26.06.2020, 14:16, Новости дня

Ветеран Великой Отечественной войны, герой Советского Союза Алексей Волошин, который принимал участие в Параде Победы 1945 года, умер в возрасте 100 лет, сообщила Российская ассоциация героев.

«24 июня 2020 года на 101-м году жизни скончался участник Великой Отечественной войны, Герой Советского Союза, награжденный четвертой по старшинству военной наградой США – медалью «Серебряная звезда», гвардии полковник Волошин Алексей Прохорович», – говорится в сообщении ассоциации.

Ассоциация выразила соболезнования семье и близким ветерана.

Волошин принимал участие в боях Великой Отечественной на нескольких фронтах – Центральном, Воронежском, 1-м Украинском. Участвовал в битвах под Сталинградом и Курском. Звание Героя Советского Союза получил за освобождение УССР. Помимо «Золотой Звезды» ему был вручен орден Ленина, Красного Знамени, Красной Звезды и другие. В 1944 году ему вручили американскую «Серебряную звезду».

Также он являлся участником первого парада Победы в Москве, прошедшего 24 июня 1945 года. В звании майор он был знаменосцем парадного расчета Артиллерийской академии.