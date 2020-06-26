Диарея убила в Зимбабве больше людей, чем коронавирус

26.06.2020, 13:35, Новости дня

В Зимбабве от диареи погибло уже 9 человек, в то время как коронавирус, мучающий уже всю планету, унес только 6 жизней. Вспышка кишечного заболевания была вызвана некачественной водой и отсутствием водопровода, сообщает портал Мedicalxpress.com.

«Врачи без границ» и Ассоциация врачей Зимбабве призывают правительство этого государства выделить больше денег на обеспечение жителей нормальной водой, поскольку недавняя вспышка диареи убила уже 9 граждан, в то время как коронависрус унес только 6 жизней. Ситуация в Зимбабве близка к катастрофе, утверждают местные врачи, которые изо всех сил пытаются справиться со вспышкой заболеваемости диареей, произошедшей в городе Булавайо на юго-западе страны. Только за прошлый месяц было зарегистрировано 1,5 тысячи случаев заболевания во втором по величине городе Зимбабве. В этой сложной ситуации местные врачи пытаются еще и справляться с коронавирусом, но их силы и ресурсы на пределе.

С того момента, как водопровод в Зимбабве был разрушен во время известных событий, местные жители начали рыть колодцы и добывать питьевую воду сами. Однако вместе с водопроводом была разрушена и канализация, и теперь все сточные воды уходят в почву и отравляют грунтовые воды, которые используют для питья и приготовления пищи местные жители. Несчастные получают воду всего раз в неделю, и только в том случае, если повезет и не произойдет чего-то непредвиденного.

В 2008 году в Зимбабве уже была вспышка холеры, которая тогда убила 4 тысячи человек, и врачи опасаются, что вот-вот вместе с диареей вновь покажет свой страшный оскал холера. Медики всех уровней, включая представителей международных организаций, просят оказать помощь этой бедной стране в ее борьбе с болезнями, которые со дня на день могут из вспышки превратиться в эпидемию.