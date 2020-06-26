 

Кремль счел дело Серебренникова поводом проверить расходы в учреждениях культуры

26.06.2020, 12:48, Новости дня

Обвинительный приговор режиссеру Кириллу Серебренникову по делу «Седьмой студии» – это повод для анализа расходов госсредств в учреждениях культуры, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

«Безусловно, дело Серебренникова является поводом для того, чтобы тщательно проанализировать то, как осуществляется расходование государственных средств в учреждениях культуры с тем, чтобы сократить возможную коррупциогенность в этой области», – цитирует РИА «Новости» Пескова. 

По его словам, в Кремле знают мнения деятелей культуры по делу Серебренникова и учитывают их. 

«Общественного напряжения мы не чувствуем. Мы чувствуем, что очень многие деятели культуры высказывают свое мнение. В отличие от них мы не можем высказывать свое мнение по судебным делам, мы не имеем на это право. Но все мнения, которые высказывают деятели культуры, мы хорошо знаем, мы с ними знакомы, и мы их учитываем», – сказал он.

Пресс-секретарь отметил, что в Кремле не ожидают акций в связи с вынесением обвинительного приговора фигурантам дела.

В пятницу суд признал фигурантов дела «Седьмой студии» Кирилла Серебренникова, Юрия Итина и Алексея Малобродского виновным по делу о хищении почти 129 млн рублей, выделенных на проект современного искусства «Платформа». Обвинение экс-чиновнице Минкультуры Софье Апфельбаум переквалифицировали с мошенничества на халатность. 

Прокурор Михаил Резниченко попросил вынести обвинительный приговор и назначить Серебренникову наказание в виде шести лет колонии, другим фигурантам дела – от четырех до пяти лет. Адвокаты всех четверых фигурантов дела попросили суд об оправдательном приговоре. 

Также накануне гособвинение уменьшило сумму ущерба по делу «Седьмой студии» режиссера Кирилла Серебренникова с 133 млн до почти 129 млн рублей. Вину фигурантов считают доказанной.

Серебренников и другие фигуранты подозреваются в хищении средств, выделенных «Седьмой студии» – на проект было выделено из бюджета более 214 млн рублей. В сентябре 2019 года суд прекратил разбирательство и отменил режиссеру подписку о невыезде.



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