Вирусолог объяснил новые вспышки COVID-19 в США и Европе

26.06.2020, 12:48, Новости дня

Увеличение числа больных с коронавирусной инфекции в США и Европе объясняется ранним ослаблением противоэпидемических мер и несоблюдением основных правил профилактики, сообщил газете ВЗГЛЯД заведующий кафедрой микробиологии, вирусологии и иммунологии Первого МГМУ имени Сеченова, академик РАН Виталий Зверев.

«Естественно, когда люди стали выходить из самоизоляции, резко перестали соблюдать все эти правила, произошла вспышка. Вирус из человеческой популяции никуда не ушел. То есть заболевшие полностью не исчезали», – говорит Зверев.

В то же время эксперт признал, что «просто невозможно в режиме самоизоляции находиться в течение лета, никто этого не выдержит: ни экономика, ни здоровье людей. Думаю, в Европе просто что-то не учли и слишком рано выпустили из-под контроля. В общем, все это и так было ожидаемо».

Он также отметил, что в США, например, такое скачкообразное распространение вируса объясняется изначальным решением «пойти по другому пути. То есть сами противоэпидемические меры были приняты не сразу, да и режим самоизоляции там толком не объявляли».

«В Америке, опять же, массовые беспорядки. Народ собирается небольшими группами, никто ничего не соблюдает, маски не носят, дистанций социальных не соблюдают, зато находятся в толпе, друг с другом. И вспышки у них будут постоянно, пока процентов 70-80 населения не переболеет», – считает Зверев.

Тем не менее, вирусолог уверен, что увеличение числа больных новым коронавирусом в РФ также неизбежно, но вряд ли из-за этого понадобится снова вводить режим самоизоляции.

«Нельзя же всю жизнь прятаться и сидеть. Просто нужно соблюдать те рекомендации, которые звучат из каждого утюга: ношение масок в общественных местах, соблюдение социальной дистанции, регулярное проведение гигиенических процедур, никаких массовых мероприятий, конечно, нельзя проводить. Ничего страшного не произойдет. Ну переболеют, все-таки смертность, как выясняется, не такая страшная, как казалась раньше», – полагает Зверев.

Он также обратил внимание на то, что в России, по промежуточным результатам на антитела к новому коронавирусу, иммунитет обнаружен у 14% граждан по всей стране. А устойчивых к инфекции москвичей, которые также сдали анализ – примерно 20%. То есть такая статистика говорит о том, что очень многие переболели бессимптомно, и достаточно большой процент вирус уже перенес, а значит при новом обострении медикам станет легче справляться с заболевшими.

Ранее в США снова обострилась ситуация с распространением коронавирусной инфекцией. Наибольшее количество заболевших замечены в южных штатах. По данным на 26 июня в стране общее число зарегистрированных случаев COVID-19 превышает 2,4 млн.

Также увеличение пациентов с коронавирусом замечено и в Европе. Как сообщил директор Европейского регионального бюро Всемирной организации здравоохранения Ханс Клюге, на прошлой неделе плохая динамика наблюдалась в 30 странах региона. Он также не исключает, что в 11 из них данная вспышка – возобновление эпидемии.