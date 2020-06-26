 

Песков не исключил обращения Путина к россиянам перед голосованием 1 июля

26.06.2020, 12:48, Новости дня

Президент Владимир Путин может обратиться к россиянам перед голосованием по поправкам к Конституции 1 июля, как всегда делает перед важными голосованиями, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

«Вы знаете, что перед важными голосованиями, действительно, президент обращается к россиянам, поэтому мы не исключаем, что также перед днем голосования будет обращение. Это мы можем подтвердить», – сказал Песков, отметив, что это будет не в понедельник.

На уточняющий вопрос о том, будет ли применятся режим «дня тишины» как накануне других форм голосования на выборах, пресс-секретарь президента сказал, что здесь этот режим «не применим абсолютно, здесь другая специфика и неконкурентное голосование», передает РИА «Новости».

1 июня президент Владимир Путин подписал указ о проведении голосования по поправкам в Конституцию 1 июля. Этот день будет выходным. Проголосовать можно будет всю неделю с 25 июня по 1 июля.



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

03.06 / Протесты в США. Эспер заявил, что не поддерживает идею Трампа об использовании войск для подавления беспорядков

24.04 / В Коми второй раз за две недели сменился глава минздрава

14.06 / Новым центром протестов против насилия полиции в США стала Атланта

11.05 / Юридическая фирма из Нью-Йорка откупилась от Тимошенко миллионами долларов

23.06 / США обвинили Индию в недобросовестной практике чартерных рейсов

19.05 / Постпред РФ рассказал о провальном опыте США по борьбе с коронавирусом в Сирии

12.06 / Мурашко: жара не делает коронавирус менее заразным

14.04 / Фонд Новинского привез в Украину 1 млн медицинских масок

24.04 / Япония повысила уровень опасности поездок в Россию

21.05 / В США арестовали бывшего спецназовца и его сына по делу о побеге бывшего главы Nissan из Японии в Ливан

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска