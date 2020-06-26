Песков не исключил обращения Путина к россиянам перед голосованием 1 июля

26.06.2020, 12:48, Новости дня

Президент Владимир Путин может обратиться к россиянам перед голосованием по поправкам к Конституции 1 июля, как всегда делает перед важными голосованиями, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

«Вы знаете, что перед важными голосованиями, действительно, президент обращается к россиянам, поэтому мы не исключаем, что также перед днем голосования будет обращение. Это мы можем подтвердить», – сказал Песков, отметив, что это будет не в понедельник.

На уточняющий вопрос о том, будет ли применятся режим «дня тишины» как накануне других форм голосования на выборах, пресс-секретарь президента сказал, что здесь этот режим «не применим абсолютно, здесь другая специфика и неконкурентное голосование», передает РИА «Новости».

1 июня президент Владимир Путин подписал указ о проведении голосования по поправкам в Конституцию 1 июля. Этот день будет выходным. Проголосовать можно будет всю неделю с 25 июня по 1 июля.