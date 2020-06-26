 

Пентагон с октября развернет на границе с Мексикой 4 000 военнослужащих

26.06.2020, 12:35, Новости дня

Пентагон развернет до 4 000 военнослужащих на границе с Мексикой в период с октября 2020 года по конец сентября 2021 года, тем самым сократив общее количество военных в регионе, но продлив миссию еще на год.

«Министр обороны Марк Эспер удовлетворил запрос о помощи, поступивший от Министерства внутренней безопасности, и санкционировал развертывание до 4 000 военнослужащих на южной границе», – сообщил представитель Пентагона подполковник Кристиан Митчелл.

Согласно статистике Северного командования, по состоянию на конец апреля общее количество военных на границе составляло около 5 000.

Вдоль границы создано более 200 мобильных наблюдательных пунктов, где работают военные. Они также оказывают пограничной службе помощь с логистикой и транспортом.

  • Служба новостей «Голоса Америки»

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