 

Турция: книга Болтона дает искаженное представление о переговорах Трампа и Эрдогана

26.06.2020, 12:35, Новости дня

Турция заявила, что книга бывшего советника по национальной безопасности США Джона Болтона дает искаженное представление о переговорах между президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом и президентом США Дональдом Трампом.

Директор турецкой администрации по связям с общественностью Фахреттин Алтун написал в «Твиттере», что Трамп и Эрдоган приложили огромные усилия для нормализации отношений между двумя странами и что Трамп «гораздо больше прислушивался к ключевому союзнику по НАТО, чем некоторые прошлые администрации».

«Недавно опубликованная книга бывшего высокопоставленного сотрудника американской администрации дает обманчивое, однобокое и искаженное представление о переговорах президента Эрдогана с президентом США Дональдом Трампом», – написал Алтун.



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