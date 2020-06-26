Апфельбаум признали виновной в халатности по делу «Седьмой студии»
26.06.2020, 12:30, Новости дня
Мещанский суд Москвы переквалифицировал обвинение экс-чиновнице Минкультуры Софье Апфельбаум по делу «Седьмой студии» с мошенничества на халатность.
В приговоре указано, что Апфельбаум не была в курсе преступных намерений других фигурантов, похитивших государственные деньги, но «совершила халатность, то есть недобросовестное отношение к своей службе», передает РИА «Новости».
«Апфельбаум, не осведомленная о преступном характере происходящего, осуществила приемку документов по государственному контракту», – говорится в приговоре.
Согласно обвинению, Апфельбаум только проверяла творческие отчеты проекта «Платформа».
В пятницу суд признал фигурантов дела «Седьмой студии» Кирилла Серебренникова, Юрия Итина и Алексея Малобродского виновным по делу о хищении почти 129 млн рублей, выделенных на проект современного искусства «Платформа». Фамилия Апфельбаум в приговоре не звучала.
Прокурор Михаил Резниченко попросил вынести обвинительный приговор и назначить Серебренникову наказание в виде шести лет колонии, другим фигурантам дела – от четырех до пяти лет. Адвокаты всех четверых фигурантов дела попросили суд об оправдательном приговоре.
Также накануне гособвинение уменьшило сумму ущерба по делу «Седьмой студии» режиссера Кирилла Серебренникова с 133 млн до почти 129 млн рублей. Вину фигурантов считают доказанной.
Серебренников и другие фигуранты подозреваются в хищении средств, выделенных «Седьмой студии» – на проект было выделено из бюджета более 214 млн рублей. В сентябре 2019 года суд прекратил разбирательство и отменил режиссеру подписку о невыезде.
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