 

Апфельбаум признали виновной в халатности по делу «Седьмой студии»

26.06.2020, 12:30, Новости дня

Мещанский суд Москвы переквалифицировал обвинение экс-чиновнице Минкультуры Софье Апфельбаум по делу «Седьмой студии» с мошенничества на халатность.

В приговоре указано, что Апфельбаум не была в курсе преступных намерений других фигурантов, похитивших государственные деньги, но «совершила халатность, то есть недобросовестное отношение к своей службе», передает РИА «Новости». 

«Апфельбаум, не осведомленная о преступном характере происходящего, осуществила приемку документов по государственному контракту», – говорится в приговоре.

Согласно обвинению, Апфельбаум только проверяла творческие отчеты проекта «Платформа».

В пятницу суд признал фигурантов дела «Седьмой студии» Кирилла Серебренникова, Юрия Итина и Алексея Малобродского виновным по делу о хищении почти 129 млн рублей, выделенных на проект современного искусства «Платформа». Фамилия Апфельбаум в приговоре не звучала. 

Прокурор Михаил Резниченко попросил вынести обвинительный приговор и назначить Серебренникову наказание в виде шести лет колонии, другим фигурантам дела – от четырех до пяти лет. Адвокаты всех четверых фигурантов дела попросили суд об оправдательном приговоре. 

Также накануне гособвинение уменьшило сумму ущерба по делу «Седьмой студии» режиссера Кирилла Серебренникова с 133 млн до почти 129 млн рублей. Вину фигурантов считают доказанной.

Серебренников и другие фигуранты подозреваются в хищении средств, выделенных «Седьмой студии» – на проект было выделено из бюджета более 214 млн рублей. В сентябре 2019 года суд прекратил разбирательство и отменил режиссеру подписку о невыезде.



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