Жириновский назвал российскую Конституцию самой демократической

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26.06.2020, 12:16, Новости дня

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский принял участие в общероссийском голосовании по поправкам к Конституции и призвал сторонников поддержать «самый демократический» Основной закон.

«Очень удобно, что мы голосуем все семь дней. … Позволяет, чтобы люди не скапливались, не сталкивались, имели возможность выбрать время», – сообщил Жириновский, в видео, которое опубликовано на его странице ВКонтакте.

Политик также призвал сторонников поддержать поправки в Конституцию.

«Надо обязательно поддержать (поправки)… Это капитальный ремонт Конституции. Это наш паспорт. … Здесь обо всем сказано. Это самая демократическая Конституция. Здесь и религиозный фактор, и национальный фактор, и здравоохранение, и образование», – сказал лидер ЛДПР.

Ранее Жириновский прокомментировал поправки в Основной закон России, которые предусматривают минимальную зарплату не ниже прожиточного минимума, обязательную бесплатную медпомощь всем гражданам и запрет на отторжение любой части территории России.

Кроме того, политик раскритиковал решение президиума ЦК КПРФ не поддерживать вынесенные на общероссийское голосование поправки к Конституции, напомнив, что ранее коммунисты занимали другую позицию.

1 июня президент Владимир Путин подписал указ о проведении голосования по поправкам в Конституцию 1 июля. Этот день будет выходным. Проголосовать можно будет всю неделю с 25 июня по 1 июля.



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