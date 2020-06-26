Избиратели Приморья оценили возможность голосования на открытом воздухе

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26.06.2020, 12:16, Новости дня

Жители Приморского края прокомментировали возможность голосования по поправкам в Конституцию на открытом воздухе. По их мнению, это не только позволяет выразить свое мнение в полном соответствии с законом, но и выдержать санитарно-эпидемиологические требования.

Накануне в соцсетях появилось видео о якобы незаконном голосовании в багажнике машины. При этом представители краевой избирательной комиссии и электоральные юристы отмечают, что никакого нарушения законодательства не было и все шло в строгом соответствии с рекомендации Роспотребнадзора, передает «Восток Медиа». 

Жители улицы Русской, приписанные к избирательному участку №8, считают, что попытка делегитимизировать голосование на открытом воздухе является ни чем иным, как попыткой получить больше внимания.

В свою очередь сами избиратели в один голос говорят о том, что такая форма учитывает интересы людей.

«Я пожилой человек, стараюсь в нынешней ситуации по заболеваемости коронавирусом далеко не ходить и избегать скопления людей. К себе в квартиру по понятным причинам пускать посторонних тоже не хочется. А тут есть такая возможность пригласить комиссию и проголосовать в строгом соблюдении закона, под присмотром наблюдателей. Так чем плохо?» – отметила Римма Федосеенко.

По словам еще одной избирательницы Ольги Овчинниковой, ее родители накануне смогли воспользоваться возможностью и проголосовать на свежем воздухе. Она отметила, что для пожилых людей такая форма крайне удобна.

«Я вообще не понимаю, что за попытка получить дополнительное внимание? У меня родители очень пожилые, им крайне неудобно далеко ходить. Здесь, спасибо руководству УИКа, все было организовано крайне комфортно и удобно для людей. Дистанция, маски, перчатки, санитайзеры – все требования соблюдены, наблюдатели есть, так в чем проблема?» – добавила Овчинникова.

1 июня глава российского государства Владимир Путин подписал указ о проведении голосования по поправкам в Конституцию. Общероссийское голосование пройдет с 25 июня по 1 июля.



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