 

Глава Минздрава сравнил продолжительность жизни мужчин и женщин в России

26.06.2020, 12:08, Новости дня

Мужчины в РФ живут в среднем на десять лет меньше женщин, сообщил министр здравоохранения Михаил Мурашко.

«Разница между ожидаемой продолжительностью жизни мужчин и женщин, как и в предыдущие годы, составила 10 лет», – сказал Мурашко на коллегии Минздрава.

Он уточнил, что, по оценке Росстата, ожидаемая продолжительность жизни россиян составила 73,3 года, передает РИА «Новости».

По словам Мурашко, существенный вклад в увеличение продолжительности жизни внесли изменения показателей младенческой смертности, которые за 2019 год по сравнению с 2018 годом снизились на 3,9%.

Напомним, ранее в Минздраве оценили последствия коронавируса для продолжительности жизни россиян.



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