Мишустин распорядился о новых выплатах семьям с детьми

26.06.2020, 11:48, Новости дня

Премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление о новых единовременных выплатах в размере 10 тыс. рублей семьям с детьми в возрасте до 16 лет, сообщила пресс-служба кабмина.

Документ опубликован на сайте правительства.

Эти выплаты в июле будут начислены автоматически тем, кто уже получал аналогичную финансовую помощь в июне.

«Родителям, которые уже получили ежемесячные выплаты на детей до 3 лет или единовременную выплату на детей в возрасте от 3 до 16 лет, не придется заново подавать заявление. Деньги им будут перечислены на основании данных, имеющихся в распоряжении Пенсионного фонда», – говорится в сообщении.

Отмечается, что тем родителям, которые еще не успели оформить пособия, должны будут подать заявление до 1 октября – в таком случае они получат выплаты за июнь-июль единой суммой.

Ранее Мишустин заявил, что на новые единовременные выплаты на детей в возрасте до 16 лет планируется направить свыше 270 млрд рублей.

Напомним, президент Владимир Путин в обращении к россиянам предложил еще раз выплатить в июле по 10 тыс. рублей на каждого ребенка до 16 лет.