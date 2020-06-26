 

Euronews – президент Косова и его сторонники отвергают все обвинения в военных преступлениях

26.06.2020, 11:40, Новости дня

Сторонники Хашима Тачи называют «несправедливыми» обвинения в массовых убийствах, которые выдвинул Специальный суд по Косово в Гааге в отношении борцов за независимость, и расценивают это расследование как «политический процесс». На этом фоне оказались сорваны переговоры с Сербией при посредничестве США, поскольку после сообщений о выдвинутых против него обвинениях Хашим Тачи отказался от поездки в Вашингтон, передаёт Euronews.

Совершение военных преступлений и убийство десятков людей — именно в этом гаагские прокуроры обвиняют действующего президента Косова Хашима Тачи. Речь идёт о событиях конца 1990-х. Вместе с Тачи аналогичные обвинения выдвинуты против ещё девяти бывших борцов за независимость Косова.

Для властей молодого государства, объявившего независимость в 2008 году, это, кажется, стало полной неожиданностью.

«Все лидеры бывшей Армии освобождения Косова были признаны невиновными, — заявил глава правящей партии Кадри Весели, тоже фигурант расследования. — Преступления совершали сербы, а не албанцы! Поэтому эти обвинения — не что иное, как очередная попытка переписать историю и исказить правду о жертвах борьбы за освобождение Косова».

На этом фоне оказались сорваны переговоры с Сербией при посредничестве США: после известия о выдвинутых против него обвинениях Хашим Тачи отказался от поездки в Вашингтон. В Косово многие считают, что процесс является «политическим». Сторонники Тачи ни о каких военных преступлениях, совершённых косоварами, и слышать не хотят.

МУЖЧИНА: Это всё чей-то заказ. Суд рассматривает только дела в отношении бывших солдат Армии освобождения Косова. Но мы-то знаем, что все преступления совершали сербы! Это очень серьёзные обвинения, но они необоснованны. Мы докажем, что наша война была справедливой.

Преднамеренное убийство людей, похищения, пытки — это далеко не полный список тех обвинений, которые будет рассматривать Специальный суд по Косово в Гааге в отношении Хашима Тачи и его бывших соратников. Напомним, что за время Косовской войны в 1998—1999 годах с обеих сторон погибло около десяти тысяч человек.

Дата выхода в эфир 25 июня 2020 года. 



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

22.05 / Россияне оценили организацию дистанционного образования

29.04 / Созвано заседание чрезвычайного комитета ВОЗ по коронавирусу

06.06 / В Иране объявили о завершении расследования авиакатастрофы самолета МАУ

18.05 / Le Figaro – «нужны не медали, а достойная зарплата» — французских врачей не впечатлила предложенная властями награда

01.05 / Число вирус-положительных в Китае сократилось до 599 человек

22.06 / Борьба национальных эгоизмов – кто получит вакцину, тот получит власть

19.05 / Хотела умереть первой: в “Прямом эфире” жена доктора Павленко расскажет о сокровенном

27.05 / Лавров обсудил с белорусским коллегой выход США из Договора по открытому небу

20.05 / ЛНР пригрозила Украине ответными действиями за несоблюдение Киевом режима прекращения огня

14.04 / Анонсирована тотальная проверка водителей на въезде в Москву

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска