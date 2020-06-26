 

Минздрав отложил новые правила медкомиссии для получения прав

26.06.2020, 10:41, Новости дня

Минздрав РФ перенес с 1 июля 2020 года до 1 января 2021 года введение обязательного тестирования на алкоголь и наркотики при медицинском освидетельствовании для получения или продления водительских удостоверений, согласно проекту приказа Минздрава, опубликованном на официальном портале проектов нормативно-правовых актов.

Приказ в случае подписания вступает в силу с 30 июня 2020 года. В документе остается возможность проведения проверки водителей на получение водительских прав – "определение наличия психоактивных веществ в моче" и "качественное и количественное определение карбогидрат-дефицитного трансферрина (CDT) в сыворотке крови", сообщил ТАСС.

Осенью прошлого года стало известно о скандальном приказе Минздрава о проверке на алкоголизм и наркотики. Из текста приказа следовало, что у нарколога гражданин будет сдавать кровь и мочу для проверки. Выяснилось, что анализы дорогостоящие и занимают несколько дней, а водительские права обойдутся примерно в 7-8 тысяч рублей с учетом справки.

Тест на наркотики делается в течение двух часов с момента взятия пробы с помощью полосок-индикаторов, которые окрашиваются в определенные цвета в зависимости от найденных веществ: опиатов, каннабиноидов, амфетамина, кокаина, метадона, барбитурата. Если экспресс-тест выявил хоть одно из этих веществ, предстоит подтверждающий тест в лаборатории с помощью специальных приборов — хроматографов.

Текущий приказ разрешает наркологам и психиатрам выборочно при необходимости направлять граждан на анализ крови для определения карбогидрат-дефицитного трансферрина (CDT) — маркера, который может указывать на хронический алкоголизм. В новом приказе CDT-тест должен проводиться обязательно для каждого водителя.

 



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

29.04 / Литва попросила помощи США в вопросе БелАЭС

07.06 / Макгрегор завершил карьеру бойца. Конор уходит в третий раз

03.06 / Хоккеист Андрей Свечников помог детской организации в борьбе с COVID-19

16.06 / Азиатские соления предотвращают развитие кариеса

11.06 / Трамп объявил о продлении режима чрезвычайного положения в отношении Беларуси

03.05 / Волонтеры «Молодежки ОНФ» в рамках акции «Довези врача» осуществили более 3 тыс. выездов

15.04 / Китай пытается предотвратить новую вспышку коронавируса на границе с Россией

24.06 / “И безымянный я, и неизвестный, и потому бессмертный”: президент Туркменистана написал стихи по мотивам песни “Журавли”

12.06 / «С широко закрытыми глазами» — французские полицейские стали заложниками борьбы с расизмом

23.06 / Трамп обвинил Обаму в госизмене

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска