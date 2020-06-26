В 10 раз интереснее: спрос на отдых в Сочи значительно вырос

26.06.2020, 9:20, Новости дня

Спрос на отдых в Сочи увеличился в 10 раз. Всплеск туристической активности произошел через неделю после отмены ограничительных мер, связанных пандемией COVID-19. Об этом сообщает ГТРК "Вести Сочи", выходящая в эфир на телеканалах "Россия 1" и "Россия 24", со ссылкой на генерального директора одного из российских туроператоров.

"Всего неделю назад спроса практически не было. Всему виной паника, которая раздувалась некоторыми СМИ. Сообщалось, что нужны справки, что нельзя заселиться без штампа в паспорте и так далее", – рассказал собеседник. Он также отметил, что раньше его компания продавала ежедневно около 100 туров в Сочи, теперь уже по тысяче

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ГТРК "Вести Сочи"