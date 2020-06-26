 

В Украине впервые более 1000 новых случаев коронавируса за сутки

26.06.2020, 9:18, Новости дня

За последние сутки в Украине подтвердили еще 1109 случаев инфицирования коронавирусом, сообщил  утром 26 июня Совет национальной безопасности и обороны. 

В Украине впервые с начала эпидемии более 1000 заражений, обнаруженных за день. До этого максимальный суточный прирост был зафиксирован 24 июня – 994 случая. 

Общее число подтвержденных случаев инфицирования в стране возросло до 41 117.

От коронавирусной инфекции COVID-19 скончалось 1086 человек (+19 за сутки), вылечилось – 18 299 (+541 за сутки).

Больше всего новых случаев коронавируса выявлено во Львовской (209) и Ровенской областях (116), а также в Киеве (113).

Центр общественного здоровья Министерства здравоохранения сообщил в Facebook, что с начала вспышки эпидемии в госпитализации нуждалось 11 015 пациентов, остальные лечились амбулаторно. К аппаратам искусственной вентиляции легких были подключены 378 больных.

Методом полимеразной цепной реакции в стране провели 620 624 тестирования на коронавирус, еще 176 965 – методом иммуноферментного анализа (на антитела).

Случаи заражения зарегистрированы во всех регионах страны:

Винницкая область – 1788;
Волынская область – 2096;
Днепропетровская область – 1081;
Донецкая область – 412;
Житомирская область – 1366;
Закарпатская область – 2547;
Запорожская область – 561;
Ивано-Франковская область – 2217;
Киев – 4726;
Киевская область – 2419;
Кировоградская область – 640;
Луганская область – 76;
Львовская область – 4836;
Николаевская область – 384;
Одесская область – 1529;
Полтавская область – 304;
Ровенская область – 3364;
Сумская область – 284;
Тернопольская область – 1857;
Харьковская область – 1993;
Херсонская область – 190;
Хмельницкая область – 724;
Черкасская область – 627;
Черновицкая область – 4582;
Черниговская область – 514.

Підтверджено 41 117 випадків COVID-19, з них 18 299 одужали, 1086 померли. Протягом останньої доби лабораторно…

Posted by Центр громадського здоров’я України on Neljapäev, 25. juuni 2020

С 11 мая в Украине начали смягчать карантинные ограничения, введенные в середине марта.

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

По данным американского Университета Джонса Хопкинса, общее количество инфицированных в мире превысило 9,6 млн, из них более 4,8 млн вылечились, а более 489 тыс. умерли.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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