В Великобритании начались испытания вакцины от коронавируса на людях

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26.06.2020, 9:18, Новости дня

В Великобритании специалисты из Оксфордского университета начали испытывать новую вакцину от коронавируса на людях. Об этом 24 июня сообщило BBC.

Около 300 человек получат вакцину в течение ближайших недель в рамках исследования, проведенного профессором Робином Шатток и его коллегами. Тесты на животных показали, что вакцина безопасна и вызывает эффективный иммунный ответ.

Следующий этап испытания вакцины намечен на октябрь 2020 года. Ученые планируют привлечь в нему 6 тыс. человек.

Команда ученых надеется, что вакцину от коронавируса удастся найти и распространить по всему миру в начале 2021 года.

В настоящее время проводится около 120 испытаний вакцины от коронавируса SARS-COV-2 / COVID-19 по всему миру, отмечает ВВС.

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

В ВОЗ считают, что коронавирус будет представлять серьезную угрозу, пока не изобретут вакцину. По мнению главы Европейского агентства лекарственных средств Марко Кавалери, в лучшем случае вакцина будет готова в следующем году. 15 мая американский президент Дональд Трамп предположил, что вакцина от коронавируса может быть создана и испытана к концу 2020 года.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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