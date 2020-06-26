 

Посол РФ рассказал о реакции Германии на шантаж США из-за «Северного потока – 2»

26.06.2020, 9:16, Новости дня

Власти Германии и немецкие предприниматели отвергают логику шантажа и угроз со стороны Соединенных Штатов из-за «Северного потока – 2», сообщил посол РФ в Германии Сергей Нечаев.

«Правительство ФРГ, германские бизнес-круги решительно отвергают логику шантажа и угроз, подтверждают востребованность реализации «Северного потока – 2» как коммерческого проекта, который необходим германской экономике в условиях отказа от угольной и газовой генерации. Исходим из того, что эта поддержка сохранится, а газопровод будет введен в строй, несмотря на все усилия наших недоброжелателей», – сообщил Нечаев, передает РИА «Новости».

Посол добавил, что перенос сроков завершения проекта «Северный поток – 2» связан не с коронавирусом, а с противоправными действиями Вашингтона.

«С помощью экстерриториальных санкций США хотят повысить конкурентоспособность своего сжиженного природного газа и навязать его европейским союзникам. Делается это под совершенно надуманным лозунгом «защиты» европейцев от так называемого усиления влияния России. По сути же, речь идет о грубом вмешательстве американцев в сферу германского и европейского суверенитета», – добавил Нечаев.

4 июня в сенат США внесли законопроект о новых санкциях против «Северного потока – 2», которые могут затронуть не только компании, но и государственные службы Германии. Позже сообщалось, что немецкое правительство готовит ответ на случай расширения санкций США против проекта «Северный поток – 2». 



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